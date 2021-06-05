بعد توقف المفاوضات النووية.. 3 نقاط خلافية بين واشنطن وطهران

2021/06/05 | 08:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في نهاية الأسبوع الماضي، عادت الوفود المشاركة في مفاوضات الاتفاق النووي غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران إلى بلادهم للتشاور، قبل العودة إلى فيينا يوم الخميس القادم، وانطلاق الجولة السادسة من المحادثات.

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