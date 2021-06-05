جميعهم الرسول محمد - نادية خلوف

2021/06/05 | 08:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف لا أتحدّث عن الدّين ، فموضوع العبادة حرية شخصية ، قد يبتكر الإنسان بشكل فردي إلهاً على مقاسه.



أسرّت لي إحدى صديقاتي ، وكان لديها ببغاء: -حيث كان هذا في سبعينيات القرن الماضي ، كان النّاس يهتمون بأشياء غير السياسة-أنها تؤمن أن ذلك الببغاء هو من يرسم لها حياتها، وهي قبل أن تفعل أي شيء في الصّباح تذهب إليه، وتطلب بركاته:قل أنك باركتني.



باركتك ، فيقول .



اعتبرته الملهم، و الرسول ، وربما الإله .



ف ......





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