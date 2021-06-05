تعرف على أفضل طعام في الفطور للتخلص من الكرش

2021/06/05 | 08:47 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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يعتبر وجبة الفطور مهمة جدا، لانه يساعد على التحكم بالوزن أو تخفضيه، وقد اثبتت الدراسات الحديثة ان تناول البيض على الفطور هو من افضل الاطعمة الصحية للتخلص من الكرش بصورة نهائية.

في تقرير نشره موقع "ذا هيلثي" الأميركي، تقول الكاتبة إيميلي دينوزو إن "وجبة الفطور هي أهم وجبة في اليوم، بخاصة عند اتباع حمية غذائية لإنقاص الوزن، لكن الخبراء يحذرون من أن تناول الأطعمة غير الصحية يمكن أن يفسد النظام الغذائي ويعرقل عملية التخلص من الدهون".

وحسب الأبحاث، فإن البيض - وهو أحد أهم مصادر البروتين- يمكن أن يكون وجبة فطور مثالية لإنقاص الوزن.

وقد كشفت دراسات نشرت في "مجلة الكلية الاميركية للتغذية" و"المجلة الدولية للبدانة"، أنه "يمكن للأشخاص الذين يتناولون البيض في وجبات الفطور تخفيض الوزن خلال 8 أسابيع أكثر بمعدل 65% من أولئك الذين يركزون فقط على التحكم بعدد السعرات الحرارية".

مع ذلك، تشير دراسة نشرت في مجلة "ابحاث التغذية" إلى أن البيض يمكن أن يثبت نسبة السكر في الدم ويساعد في التغلب على الجوع مدة أطول.

وتؤكد مديرة قسم الاتصالات الغذائية في المجلس الدولي للمعلومات الغذائية، أليسا بايك، أن وجبة الفطور الصحية يجب أن تحتوي على أطعمة غنية بالبروتين والألياف لأنها تساعد على الشعور بالشبع مدة أطول، ومن بين أفضل الوجبات البيض مع الأفوكادو، أو البيض مع خبز القمح الكامل.

وتقول مديرة التغذية وإدارة الوزن في مركز بوسطن الطبي، كارولين آبوفيان، إن الشعور بالشبع بعد الفطور يساعد على تقليل كميات الأكل في أثناء النهار، وهو من العوامل الرئيسة في إنقاص الوزن.

وتضيف آبوفيان أن ما يجعل البيض وجبة صباحية رائعة هو أنه مصدر مهم للبروتين، إذ توفر بيضتان 180 سعرة حرارية، و14 غراما من البروتينات التي تشعرك بالامتلاء.

وتؤكد بايك أن البيض يزود أيضا بفيتامينات مثل "بي 12″ (B12) و"الريبوفلافين" (riboflavin) و"السيلينيوم" (selenium) وفيتامين "إيه" (A).



وهو فضلا عن كل ذلك غير مكلف وسهل التحضير.

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