طبيب يكشف عن الطريقة الصحيحة لإنقاص الوزن

2021/06/05 | 09:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

تحدث الطبيب الروسي، اختصاصي التغذية، أليكسي كوفالكوف عن الطريقة الصحيحة التي يجب اتباعها لإنقاص الوزن دون الإضرار بالجسم.

وقال الطبيب كوفالكوف: إنه "إذا كنت تتبع نظاما غذائيا ولا ينقص الوزن الزائد أو يعود، فعلى الأرجح أنك تفعل شيئا خاطئا".

وأضاف: إن "كيفية إنقاص الوزن بشكل صحيح وآمن، فأولا وقبل كل شيء، عليك أن تفهم ما هي المشكلة التي تواجهها".

وتابع: "إذا كنا نتحدث عن السمنة، وهي مرض جهازي معقد، فلا يمكن الاستغناء عن نظام غذائي معين، وفي هذه الحالة، يتطلب الأمر علاجا جادا".

وأشار كوفالكوف إلى أنه "من أجل فقدان الوزن الزائد حوالي ما يصل إلى عشرة في المائة من وزن الجسم الزائد، لا بأس من اتباع نظام غذائي مع وجوب التخلي عن الحلويات".

وأكد الطبيب بأن مبدأ النظام الغذائي هو شيء واحد، ألا وهو خفض مستوى الأنسولين في الدم، وليس السماح له بالارتفاع.

وتابع: "عند ممارسة الرياضة، تقوم بإفراز هرمون الأدرينالين المسؤول عن حرق الدهون، وعندما تتناول الحلويات، تقوم بإفراز هرمون يخزن الدهون، هو الأنسولين.



مهمتنا هي إنتاج أقل قدر ممكن من الأنسولين، وأكبر قدر ممكن من الأدرينالين، لذلك من المهم قبل كل شيء التخلي عن الحلويات".

كما نصح كوفالكوف "بالحد من أو إزالة كل شيء يحتوي على السكر مؤقتا من النظام الغذائي: البطاطس، والأرز الأبيض المطحون، والخبز، وعصير الفاكهة ويمكن عمل استثناء للخضروات والعصائر الطازجة والعسل ومن الجيد استكمال النظام الغذائي بالنشاط البدني".

وأكد الطبيب بأنه "يجب المشي على الأقل 5 كيلومترات في اليوم الواحد".

وقال: "تحرك، امش على الأقل خمسة كيلومترات في اليوم.



مجرد المشي، دون صالة ألعاب رياضية، سيكون هذا كافياً في البداية.



وفي غضون شهر ستخسر من سبعة إلى ثمانية كيلوغرامات".

وبحسبه فإن "الرأي السائد في ضرورة الإقلاع عن الدهون من أجل إنقاص الوزن ليس صحيحا، حيث توجد أنظمة غذائية فعالة للغاية عندما يتم تنوال الكثير من الدهون ويفقدون الوزن في نفس الوقت.



علاوة على ذلك ، فإن تجنب الدهون يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.



هذا خطير بشكل خاص على النساء".

وأضاف: إن "الحميات الشعبية المختلفة، التي يلجأ إليها الناس في كثير من الأحيان بمفردهم، دون استشارة اختصاصي، تسبب الكثير من المضاعفات، بما في ذلك حصوات الكلى، وزيادة حمض البوليك، والنقرس (راكم بلورات من حمض اليوريك حول المفصل).

المصدر: سبوتينك

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