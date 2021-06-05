2021/06/05 | 09:12 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد يتوقع اعلان الاتفاق النهائي بين بغداد واربيل الاسبوع المقبل

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، السبت، عن وجود تقارب كبير بين حكومتي بغداد واربيل بشان تطبيق اتفاقية الموازنة، مرجحا التوصل الى اتفاق نهائي الاسبوع المقبل.

وقال ميرزا ان “وفد اقليم كردستان الذي يترأسه قوباد طالباني نائب رئيس حكومة الاقليم عاد الى اربيل بعد تفاهمات اولية”.

وأضاف، انه “وبحسب ما اعلنه قوباد طالباني فإن هناك تقارب في وجهات النظر بين الجانبين وقريبان من الاتفاق بينهما”.

وتوقع ميرزا “التوصل الاتفاق خلال الاسبوع المقبل”، لافتا الى ان “اللجنة ليس لديها معلومات عن اي زيارة اخرى لوفد كردستان الى بغداد خلال الايام المقبلة”.

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