أنشيلوتي واثق من قادرة

2021/06/05 | 09:12 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النجم الويلزي، غاريث بيل، إنه سيكون سعيدا سعيدًا بالجلوس مع مدرب ريال مدريد الجديد كارلو أنشيلوتي بعد بطولة أوروبا 2020 وتحديد ما إذا كان لديه مستقبل في النادي، فيما أكد المدرب الإيطالي أن "النفاثة الويلزية" قادر على العودة إلى تألقه مع الفريق الملكي، وفقا لموقع "غول" الرياضي.

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