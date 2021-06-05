2021/06/05 | 09:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني سجلت صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، انخفاضا إلى 163 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، في تقرير لها، تابعه “المركز الخبري الوطني”، أن “متوسط الاستيرادات الأميركية من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنخفاض صادرات النفط العراقية لأميركا المركز الخبري الوطني.

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