حقوق الانسان تدعو لانهاء العام الدراسي في العراق وتقدم حلا بديلا

2021/06/05 | 09:18 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكدت مفوضية حقوق الانسان، السبت، على ضرورة تريث وزارة التربية في اجراء الامتحانات النهائية، مقترحة الاعتماد على درجات الكورس الاول ونصف السنة.

وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في تصريح تابعه NRT عربية (5حزيران 2021)، "نطالب وزارة التربية والجهات المختصة بالتريث في اجراء الامتحانات النهائية والاعتماد على درجات الكورس الاول ونصف السنة؛ لان التعليم الالكتروني في البلاد لم ينجح وكان بحاجة الى مقومات عدة، فضلا عن وجود خلل في ايصال المادة العلمية للتلميذ والطالب من خلال التعليم عن بعد".

وأضافت الحلفي ان "المناهج الدراسية لتلاميذ السادس الابتدائي غير مكتملة، واعمارهم لاتتناسب مع اعتماد التعليم الالكتروني، الامر الذي سيؤدي الى ان تكون العملية الامتحانية غير مجدية لهم في تحقيق نتائج جيدة".

ولفتت عضو المفوضية إلى ان "الوضع الحالي الخاص بجائحة كورونا غير مناسب لاجراء الامتحانات ولم يتغير للأفضل من اجل اتخاذ وزارة التربية قرار اعتماد الامتحانات، الى جانب ذلك ضعف الانترنت وعدم قدرة بعض الاسر والطلبة على توفير خدمة انترنت او اجهزة حاسوب الكترونية لغرض التواصل في التعليم الالكتروني، لذا فان كل هذه التحديات ستنعكس على النتائج المتحققة في الامتحانات".

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