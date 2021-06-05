نواب: وزير المالية يتهرب من الاستجواب لارتكابه مخالفات عديدة تستدعي محاسبته

2021/06/05 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علاوي بعث رسالة الى البرلمان يمتنع فيها عن الحضور بغداد – وعد الشمري:أتهم نواب، أمس الأربعاء، وزير المالية علي عبد الأمير علاوي بالتهرب من الاستجواب، وفيما لفتوا إلى أن أمامه فرصة أخيرة بالحضور أمام البرلمان، أكدوا ارتكابه مخالفات عديدة تستدعي محاسبته لاسيما موضوع رفع سعر صرف الدولار.وقال النائب عامر الفائز في تصريح إلى “الصباح الجديد”، ...

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