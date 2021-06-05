فـرص نجـاح اتـفاق “الأسرى مقابل إعادة الإعمار”بيـن حمـاس وإسرائيـل ترتفـع

2021/06/05 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تنتظر تل ابيب العرض النهائي من الوسيط المصري الصباح الجديد متابعة:في وقت تعمل فيه مصر على إنجاز هدنة بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي، تشمل صفقة تبادل الأسرى وبنودا اقتصادية وسياسية، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية امس الأربعاء، أن احتمالات نجاح الاتفاق بين إسرائيل وحماس قد ارتفعت.فقد كشف موقع “واينت” العبري نقلا عن مسؤول سياسي إسرائيلي كبير ...

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