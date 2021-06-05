“كردستان الأخضر” تطالب الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لوقف الاحتلال التركي

2021/06/05 | 09:33 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت: القصف والعمليات العسكرية ادت الى ابادة مليون و700 الف دونم السليمانية ـ عباس اركوازي:اكدت منظمة كردستان الخضراء، ان العمليات العسكرية والقصف التركي قام خلال الايام الخمسة الماضية بالقضاء على البيئة عبر اتلاف مليون و700 الف دونم من الغابات والمراعي في اقليم كردستان.واضافت المنظمة في بيان ارسلت نسخة منه الى الصباح الجديد، ان تركيا وبعد ...

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