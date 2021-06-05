محفظة للبتكوين.. تويتر تسعى لتعميم العملات المشفرة

2021/06/05 | 09:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس شبكة تويتر، جاك دورسي، الجمعة، أن شركته المتخصصة في المدفوعات الرقمية "سكوير" تعتزم إطلاق "محفظة" للبتكوين، وهي أشبه بناقل بيانات (يو اس بي) تتيح حفظ العملات المشفرة بصورة غير افتراضية وآمنة.

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