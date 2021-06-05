2021/06/05 | 09:44 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجر مدافع اسود الرافدين بسبب شكوك اصابته بكورونا

قررت السلطات البحرينية، حجر مدافع لمنتخب الوطني بكرة القدم، علي فائز، بسبب وجود شكوك حول اصابته بفيروس كورونا.

وقال مصدر ان اللاعب علي فائز لم يشارك في الوحدة التدريبية الاخيرة للمنتخب الوطني والاي اجريت مساء امس الجمعة، تحضيراً لمواجهة كمبوديا.

واوضح ان السلطات البحرينية قررت إبعاد علي فائز عن بعثة منتخبنا الوطني وحجزه منفردا في أحد الفنادق بسبب شكوك باصابته بفيروس كورونا.

يذكر ان العراق سيواجه كمبوديا بعد غد الاثنين ضمن التصفيات الاسيوية المزدوجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجر مدافع اسود الرافدين بسبب شكوك اصابته بكورونا) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجر مدافع اسود الرافدين بسبب شكوك اصابته بكورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).