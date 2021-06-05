غوغل يحتفل بذكرى ميلاد “أليفة رفعت”.. من هي؟‏

2021/06/05 | 09:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني احتفل عملاق محركات البحث في الإنترنت “غوغل “، اليوم السبت، بذكرى ‏ميلاد الكاتبة المصرية الراحلة أليفة رفعت، التي اشتهرت بقصصها الكثيرة ذات ‏الجرأة العالية‎.‎ ونشر “غوغل” على واجهة الصفحة الرئيسية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غوغل يحتفل بذكرى ميلاد “أليفة رفعت”..



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