انخفاض صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة

2021/06/05 | 09:46 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت صادرات النفط العراقية للولايات المتحدة، انخفاضا إلى 163 ألف برميل يوميا، خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في تقرير لها، أن "متوسط الاستيرادات الأميركية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من تسع دول بلغت 5 ملايين و130 ألف برميل يوميا منخفضة بمقدار 339 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه، والذي بلغ 5 ملايين و469 الف برميل".

وأضاف التقرير أن "الولايات المتحدة استوردت النفط الخام من العراق بمعدل 163 ألف برميل يوميا، منخفضة عن الأسبوع الذي سبقه والذي بلغ بمعدل 184 ألف برميل يوميا".

وتابع أن "أكثر الإيرادات النفطية لأمريكا خلال الأسبوع الماضي جاءت من كندا وبمعدل بلغ 3,147 ملاييين برميل يوميا، تليها المكسيك التي بلغت كمية الاستيرادات منها بمعدل 702 والفي برميل يوميا، تليها روسيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 283 ألف برميل يوميا، والاكوادور بمعدل 226 ألف برميل يوميا".

واكمل التقرير بالقول، إن "كمية الاستيرادات من النفط الخام من السعودية بلغت بمعدل 188 ألف برميل يوميا، تليها كولومبيا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 185 ألف برميل يوميا، تليها نيجيريا التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل 169 ألف برميل يوميا، وتليها البرازيل التي بلغت الاستيرادات منها بمعدل67 الف برميل يوميا".

PUKmedia / وكالات

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