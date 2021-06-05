مفوضية حقوق الانسان تطالب بإنهاء العام الدراسي

2021/06/05 | 09:47 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ دعت مفوضية حقوق الانسان، اليوم السبت، وزراة التربية إلى “التريث” في إجراء الامتحانات النهائية.وقالت عضو المفوضية فاتن الحلفي في تصريح صحفي، “نطالب وزارة التربية والجهات المختصة بالتريث في اجراء الامتحانات النهائية والاعتماد على درجات الكورس الاول ونصف السنة؛ لان التعليم الالكتروني في البلاد لم ينجح وكان بحاجة الى مقومات عدة، فضلا عن […]

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