لجنة الاعلام والاتصالات تكشف ملفات فساد

2021/06/05 | 09:49 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن عضو لجنة الإعلام والاتصالات علاء الربيعي، إحالة ملفات فساد تتعلق بقطاع الاتصالات إلى هيئة النزاهة.

وقال الربيعي في تصريح للوكالة الرسمية، إن"قطاع الاتصالات مورد مهم لكل الدول، وكان يجب رسم سياسة وإدارة حقيقة له، تنهض في هذا القطاع الذي يعد المورد الثاني للدولة بعد النفط".

واضاف، ان"لجنته أحالت عددا من ملفات الفساد الى هيئة النزاهة سواء من هيئة الإعلام والاتصالات أو وزارة الاتصالات".

واوضح، ان "لجنة الإعلام والاتصالات مستمرة بمراقبة عمل قطاع الاتصالات، لحين تحسينه من حيث الكلفة والجودة"".

وتابع، أن"هنالك ضياعا وخسارة بقطاع الاتصالات بسبب النفوذ والهيمنة، وبسبب السيطرة على هذا القطاع".

وكان مجلس النواب، قد صوت في شهر أيلول من العام الماضي على صيغة قرار إلزام الحكومة بتأسيس شركة مساهمة وطنية للاتصالات لفتح باب المنافسة وتعظيم الإيرادات المالية للموازنة الاتحادية السنوية.

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