القبض على 4 متعاطين للمخدرات في كركوك والبصرة

2021/06/05 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم السبت، القبض على 4 متهمين بينهم امرأة في محافظتي كركوك والبصرة.

وذكرت المديرية في بيان تلقته السومرية نيوز أن "مفارزها القت القبض على 4 متهمين، 2 منهم في محافظة كركوك، و2 في محافظة البصرة".واضاف البيان انه "تم ضبط المتهمين بالجرم المشهود وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".

واشار الى أن "المتهمين تم إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية (28 /32 ) مخدرات".وبحسب البيان فإن "هذا الواجبات جاءت بناءً عن المعلومات الاستخبارية التي حصلت عليها مفارز المديرية المنتشرة في بغداد والمحافظات وكان للتعاون المستمر والمثمر مع المواطنين الذين يقومون بالادلاء بمعلوماتهم عبر الخط الساخن(178) المجاني الدور المهم".

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