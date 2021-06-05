خام البصرة الخفيف يسجل اعلى أسعار نفوط أوبك ويبلغ مستويات مرتفعة.. كم بلغ البرميل؟

2021/06/05 | 09:51 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

سجل خام البصرة الخفيف اعلى الأسعار في منظمة اوبك ليقترب من 72 دولارا، بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط العالمية، فيما انخفض سعر خام البصرة الثقيل، قبل اغلاقهما أمس الجمعة .

وسجلت اسعار خام البصرة الخفيف 71.84 دولارا للبرميل بارتفاع بلغ نسبته 0.93%، فيما انخفض الخام البصرة الثقيل المصدر لآسيا إلى 67.67 دولارا للبرميل بنسبة انخفاض بلغت 0.48%، عن يوم الخميس الماضي .

وسجل نفط البصرة الخفيف أعلى الأسعار مقارنة بالنفوط الأخرى لدول منظمة اوبك، حيث سجل سعر النفط العربي الخفيف السعودي 70.91 دولارا للبرميل، فيما بلغ سعر مزيج مربان الاماراتي 70.92 دولارا للبرميل، ومزيج سهران الجزائري 70.19 دولارا للبرميل، في حين سجل بوني الخفيف النيجيري 70.99 دولارا، وجيراسول الانغولي 71.39 دولارا.

وكانت أسعار النفط العالمية قد ارتفعت ليغلق خام برنت إلى 71.89 دولارا، وخام غرب تكساس الى 69.62 دولارا للبرميل.

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