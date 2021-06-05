قطاع التشييد والاعمار في العراق من وجهة نظر الحزب الشيوعي العراقي - عادل عبد الزهرة شبيب

2021/06/05 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يشير برنامج الحزب الشيوعي العراقي المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب الى قطاع التشييد والاعمار مؤكدا على ان هذا القطاع يتطلب اهتماما خاصا من خلال : ((1) اعادة تأهيل شركات القطاع العام للمواد الانشائية وشركات المقاولات التابعة للدولة , لتساهم في مشاريع التشييد والاعمار , لا سيما في مجالات الطرق والجسور والمباني والمجمعات السكنية وفق التخطيط العمراني , وانشاء السدود واستصلاح الأراضي والمج ......





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