مؤشرات مبشرة لوضع كورونا عالميًا.. هل بدأ بالانحسار؟

2021/06/05 | 10:01 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تباطأ الوباء الناجم عن فيروس كورونا للأسبوع الخامس تواليا في العالم ولا سيما في آسيا وأوروبا.

ومع تسجيل 466,400 إصابة يومية في العالم هذا الأسبوع، انخفض المؤشر مرة أخرى بنسبة 15% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لتقرير أعدته وكالة الصحافة الفرنسية.

تظل الهند، على الرغم من التباطؤ في عدد الإصابات إلى حد بعيد الدولة التي سجلت أكبر عدد من الإصابات الجديدة بالقيمة المطلقة هذا الأسبوع (153,300 إصابة يومية)، تليها البرازيل (65900+ 3%) والأرجنتين (31600، +2%) وكولومبيا (24100، +19%) والولايات المتحدة (16000، -29%).

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من توافر عدد قليل جدا من اللقاحات لشهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو الأمر الذي يهدد فعالية حملات التطعيم، على الرغم من التعهدات بالتبرع بلقاحات كوفيد لآلية كوفاكس لدعم الدول الفقيرة.

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