2021/06/05 | 10:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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الرافدين يلغي شاهد التعريف للمواطنين الراغبين بفتح الحسابات لايداع اموالهم » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 10:12

واع/

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