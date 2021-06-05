البنتاغون يقر استمرار منع رفع علم الفخر بالقواعد العسكرية

2021/06/05 | 10:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم البنتاغون، جون كيربي، إن وزارة الدفاع ستحافظ على السياسة الحالية لحظر عرض الأعلام غير الرسمية، ولن تمنح استثناء لعرض علم "الفخر" في قواعدها العسكرية، وفقا لشبكة سي إن إن.

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