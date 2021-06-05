البيشمركة: بدء العمل المشترك في المراكز الأمنية في المجال الاستخباري

2021/06/05 | 10:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة البيشمركة، عن خطة لإنشاء قوات مشتركة مع الجيش العراقي، فيما أكدت بدء العمل المشترك في المراكز الأمنية في المجال الاستخباري.

مدير الإعلام والتوجيه في البيشمركة العميد عثمان محمد مصطفى، قال إن آلية عمل المراكز الأمنية تتضمن رفع البيانات والمعلومات الى قوات البيشمركة والجيش العراقي من أجل القيام بالإجراءات المناسبة، مؤكدا ان المراكز تقوم حاليا بجمع المعلومات، ومن المقرر بعد ذلك ان يتم إنشاء قوات مشتركة للقيام بعمليات في بالمناطق الفاصلة التي تحتاج لانطلاق عمليات عسكرية.

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