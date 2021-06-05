شيروان ميرزا: الاتحاد الوطني يتوقع إعلان الاتفاق النهائي بين بغداد وأربيل الأسبوع المقبل

2021/06/05 | 10:16 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني شيروان ميرزا، عن وجود تقارب كبير بين بغداد وأربيل بشأن تطبيق اتفاقية الموازنة.

ورجح التوصل الى اتفاق نهائي بين حكومتي بغداد وأربيل الأسبوع المقبل.وقال ميرزا في تصريحات صحفية، إن وفد إقليم كردستان المفاوض لبغداد عاد الى أربيل بعد تفاهمات أولية.

وأضاف، انه وبحسب ما أعلنه وفد أربيل فإن هناك تقارب في وجهات النظر بين الجانبين.

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