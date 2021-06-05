الكاظمي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي ماكرون جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين

2021/06/05 | 10:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تلقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي اتصالا هاتفيا من الرئيس الفرنسي ماكرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين.واكد الكاظمي خلال الاتصال على علاقة العراق التاريخية الوثيقة مع فرنسا، ومواقفها تجاه قضايا المنطقة، مشيدا بدور فرنسا ودعمها للعراق.وبين … Readmore

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