الحكيم يدعو لجعل كركوك عاصمة للتنوع العراقي وإنشاء مركز للحوار الوطنيلتعزيز النظام الديموقراطي في العراق

2021/06/05 | 10:17 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية السيد عمار الحكيم الى جعل كركوك عاصمة التنوع العراقي وانشاء مركز للحوار الوطني بما يعزز النظام الديمقراطي في العراق ويسهم في تقوية الدولة.وشدد الحكيم خلال لقاءات عدة عقدها في كركوك على ضرورة تشريع … Readmore

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