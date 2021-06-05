مقتل واصابة 10 من البيشمركة في قصف تركي داخل الاراضي العراقية

2021/06/05 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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افاد مراسل NRT، السبت، بمقتل واصابة 10 من البيشمركة جراء قصف الطائرات الحربية التركية لجبل "متين" في قضاء العمادية بمحافظة دهوك.

وذكرت دائرة الطب العدلي في قضاء العمادية لـ NRT، اليوم (5 حزيران 2021)، ان الهجوم اسفر عن مصرع 5 افراد من البيشمركة وجرح 5 اخرين بجروح".

ويأتي القصف الجوي بعد تأكيدات من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان خلال اجتماع لمجلس الامن القومي لبلاده، بشأن استمرار الهجمات والعمليات العسكرية داخل الاراضي العراقية.

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