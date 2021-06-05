انقاذ سائق وانتشال جثة امرأة وطفلتها في حادث سير مروع (صور)

2021/06/05 | 10:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلنت مديرية الدفاع المدني، عن انقاذ سائق وانتشال جثة امرأة وطفلتها واخماد حريق في عجلة شمال محافظة واسط.

وذكرت المديرية في بيان، تلقى NRT نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني انقذت سائق عجلة وانتشلت جثة امرأة وطفلة بالتزامن مع اخماد حادث حريق اندلع داخل عجلة نوع (واز) بعد تعرضها لحادث انقلاب على الطريق الرابط كوت / بغداد شمال محافظة واسط في منطقة الصويرة تحديدا".

واضاف البيان، ان "فرق الدفاع المدني سارعت الى محل الحادث وتمكنت من اخراج السائق قبل ان تطال جسده النيران وانتشلت الجثتين بعد ان استخدمت اجهزة ومعدات الانقاذ الهيدروليكية لقص المعدن وابعاد الحطام بالتزامن مع عمليات الاخماد ليتم بعدها نقل المصاب الى المستشفى القريب وتامين نقل الجثتين إلى دائرة الطب العدلي وتسليما وفق الإجراءات القانونية المتبعة" .

واوضح، ان "سبب الحادث كان نتيجة انفجار اطارات العجلة والسرعة العالية".

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