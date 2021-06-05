تسجيل 206 حالة وفاة جديدة بكورونا في المكسيك

2021/06/05 | 10:27 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيلها 206 وفيات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، ليصل إجمالي الوفيات إلى 228 ألفا و568 حالة.وأشارت بيانات وزارة الصحة إلى أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا منذ بدء الوباء بلغ مليونين و614 ألفا و579 حالة، وتعافى مليون و936 ألفا و266 شخصا حتى الآن.وأضافت الوزارة أن […]

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