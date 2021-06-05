2021/06/05 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني دعا رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم السبت، إلى تأسيس برنامج “إنعاش بلاد ما بين ‏النهرين”.‏ وقال صالح، في اليوم العالمي للبيئة، بحسب بيان لمكتبه الإعلامي، تلقاه “المركز الخبري ‏الوطني”، إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص صالح يدعو لتأسيس برنامج “إنعاش بلاد مابين النهرين”..



ماذا يتضمن؟ المركز الخبري الوطني.

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