2021/06/05 | 10:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بقصف تركي استهدف قوات البيشمركة في محافظة دهوك.وقال المصدر، لـ” المركز الخبري الوطني”، إن “طائرات مقاتلة التركية، شنت قصفا استهدف قوات البيشمركة المتواجدة على جبل متين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استشهاد وإصابة 9 من قوات البيشمركة بقصف تركي في دهوك المركز الخبري الوطني.

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