في ذكرى إحدى هزائمنا - الطاهر المعز

2021/06/05 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الطاهر_المعز ذات يوم من حُزيراناحتدّت الخلافات بين النظام المصري والأنظمة الرجعية العربية (المغرب وتونس وليبيا وغيرها، بزعامة السّعودية) بعد دعم الجيش المصري للجمهوريين في اليمن (من 1962 إلى 1967) ضد الإستعمار البريطاني، وضد النظام الملكي، بقيادة "الإمام محمد البدر حميد الدّين" الذي تدعمه السعودية.



في هذا المناخ جاء العدوان الصهيوني على مصر، بعد تِسْعِ سنوات من العدوان البريطاني الفرنسي الصهيوني عل ......





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