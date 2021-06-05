نحو سلام جديد النوع - المنصور جعفر

2021/06/05 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#المنصور_جعفر تصريحات رئيس اميركا ووزير خارجية أمريكا بأهمية وضرورة التعامل الأمريكي المنصف بين الإسرائيليين والفلسطينيين كانت ولم تزل تصريحات عظيمة ممتازة تساعد في خلق نوع جديد من السلام غير استعماري، بل سلام يخفض غلواء المنتصر عسكرياً على المهزوم المقاوم ، وذلك ببناء منظومة تعاملات وحقوق مشتركة ومتساوية، وهو حال ليس عادلاً تماماً بالقراءة الماضوية للتاريخ ولكنه مستقبلاً يمنع مظالم وآلام كثيرة في الشرق الأوس ......





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