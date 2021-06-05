انتفاضة الجوع والغضب التشرينية بين الوحدة والتعددية والتشرذم - فلاح أمين الرهيمي

2021/06/05 | 10:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي انفجرت الانتفاضة التشرينية من خلال إدراك وقوة الوعي للجماهير وانعكاسه من الواقع المؤلم التعيس الذي جثم بكابوسه على صدور أكثرية الشعب العراقي وخلقت هذه الموجة العارمة والإرادة الصلبة في استمرارية وقوة المظاهرات الصاخبة ردة فعل لدى الأحزاب السياسية في إعادة حساباتها في العمل من خلال اختراق التظاهرات والتغلغل بين صفوفها وحرفها عن مسارها الصحيح حسب رغباتها ومصالحها وأفرزت تفككها وتعددها في أحزاب مختلف ......





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