2021/06/05 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أفادت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة، اليوم السبت، بإلقاء القبض على متهم بالإتجار بالبشر وآخر بتزوير صك بقيمة 150 مليون دينار في بغداد.وذكرت الوكالة، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على متهم بالإتجار بالبشر وآخر زور صك بـ 150 مليون دينار ببغداد المركز الخبري الوطني.

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