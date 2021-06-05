2021/06/05 | 10:45 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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استشهاد وإصابة 9 من البيشمركة بهجوم إرهابي لحزب العمال في دهوك » وكالة الأنباء العراقية

أمن

اليوم, 10:40

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