إجرام بغداد تطيح بمتهم بالاتجار بالبشر وآخر بتزوير صك بقيمة 150 مليون دينار

2021/06/05 | 10:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألقت مديرية مكافحة اجرام بغداد، السبت، القبض على متهم بالاتجار بالبشر وآخر بتزوير صك بقيمة 150 مليون دينار.

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وذكر بيان للمديرية، تلقت "ناس" نسخة منه، (5 حزيران 2021)، أن "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ قسم الاتجار بالبشرالرصافة تمكنت من القاء القبض على متهم لقيامه الاتجار بالبشر.



تم تدوين أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ( ٦/ من قانون الاتجار بالبشر ) واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

وأضاف أن "مفارز مكتب مكافحة اجرام الحرية ألقت القبض على متهم قام بتزوير صك بقيمة (١٥٠) مليون دينار عراقي صادر من مصرف الرافدين.دونت أقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة (٢٩٠) من قانون العقوبات لينال جزاءه العادل".

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