بعد القبض عليه.. رسالة اعتذار من زوجة

2021/06/05 | 10:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعربت زوجة سائح برازيلي متهم بالتحرش ببائعة عن أسفها الشديد للشعب المصري، موجهة لهم رسالة اعتذار باللغتين العربية والإنكليزية.

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