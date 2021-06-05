أكراد سوريا يسلمون السبت هولنديين مرتبطين بداعش لبلادهم

2021/06/05 | 10:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت السلطات الكردية في شمال شرق سوريا الجمعة أنها ستسلم مواطنين هولنديين مرتبطين بتنظيم داعش لممثلين عن هولندا من أجل إعادتهم إلى بلادهم.

وقالت دائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الكردية إن “تسليم مواطنين من داعش إلى الجهات الرسمية الهولندية” سيحصل السبت عند الساعة 08,00 ت غ في مقرها في القامشلي.

ولم يتم اعطاء تفاصيل اضافية، لكن عبد الكريم عمر المسؤول في الدائرة قال إن هؤلاء الذين سيتم تسليمهم ليس بينهم أي مقاتلين من تنظيم داعش.

ومنذ سقوط “الخلافة” التي أعلنها التنظيم في مارس (آذار) 2019، حض أكراد سوريا المجتمع الدولي بشكل مستمر على إعادة الأجانب المحتجزين في شمال شرق سوريا إلى بلدانهم.

ولم تلق هذه الدعوة آذاناً صاغية، إذ لم يُسمح حتى الآن إلا لعدد قليل معظمهم من الأطفال بالعودة.وعام 2019 سلمت السلطات الكردية طفلين يتيمين هولنديين لإعادتهم إلى بلادهما.

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