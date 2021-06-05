2021/06/05 | 10:46 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ينشر “المركز الخبري الوطني”، أسعار صرف الدولار في الأسواق المحلية ليوم السبت، (5 حزيران 2021).بغداد – بورصة الكفاح 149,425 ….السعر في الصيرفات ( تقريبي) 149,000 150,000 ———————————————— البصرة / […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع أسعار الدولار مقابل الدينار بالسوق العراقية اليوم المركز الخبري الوطني.

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