البرازيل تبتعد في صدارة تصفيات المونديال

2021/06/05 | 10:48 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تفوق المنتخب البرازيلي على الإكوادور، 2-0 ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وذلك في بورتو أليغري فجر السبت، لتحافظ على صدارة مجموعة أمريكا الجنوبية المؤهلة لقطر 2022.وسجل مهاجم إيفرتون الإنجليزي ريشارليسون التقدم لمنتخب السامبا في الدقيقة 65، بتسديدة قوية لم يتمكن الحارس ألكسندر دومينجيز من التصدي لها.وتمكن نيمار من تأكيد الفوز، بعد […]

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