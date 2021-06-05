برلمان كوردستان يدعو الى اغاثة سكان مخيم شاريا

2021/06/05 | 10:48 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت رئاسة برلمان كوردستان، بيانا اعربت فيه عن حزنها البالغ من الحريق الذي شب في مخيم شاريا للنازحين الايزيديين في محافظة دهوك.

وجاء في البيان: ببالغ الحزن والاسى تلقينا خبر الحريق الذي وقع في مخيم شاريا للنازحين الايزيديين، وندعو الى الاسراع بتطبيع الاوضاع في مناطقهم لكي يعود النازحين اليها بكل حرية واستقرار.

واضاف البيان: نحن في رئاسة برلمان كوردستان وجهنا اللجان المعنية لمتابعة مستلزمات سكان المخيم المتضررين من الحريق، وستقوم اللجان بالتنسيق مع الجهات الحكومية من اجل تعويض المتضررين لتقليل معاناتهم.

واوضح البيان: ان الكورد الايزيديون قدموا تضحيات كبيرة ويستحقون حياة كريمة وهانئة وندعو الى كثيف جميع الجهود لانهاء معاناتهم، وندعو الجهات ذات العلاقة في اقليم كوردستان والعراق والمنظمات الدولية الى الاسراع في تقديم المساعدات الضرورية للمتضررين.

PUKmedia ترجمة

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