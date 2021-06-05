كيف يؤجج “الخيال المناخي” الأميركي أفكارا عفا عليها الزمن حول هوية المهاجرين؟

2021/06/05 | 10:48 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبا ما تتناول قصص “الخيال المناخي” (على غرار الخيال العلمي) قصصا حول النتائج الكارثية للتغير المناخي، وتحاول توقع التغييرات المأساوية التي سيشهدها كوكب الأرض.وقال الكاتب، براين يازل، في مقاله الذي نشره موقع “كونفرزيشن” (The conversation) الأسترالي، إن السيناريوهات التي … Readmore

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