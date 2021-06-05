الصين تٌقر الاستخدام الطارئ للقاح

2021/06/05 | 10:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أقرت الصين الاستخدام الطارئ للقاح "سينوفاك" الذي تنتجه شركة سينوفاك بيوتك الصينية للوقاية من فيروس كورونا للفئة العمرية من سن الثالثة وحتى 17 عاما، بحسب يين ويدونغ، رئيس شركة سينوفاك بيوتك.وذكر يين ويدونغ، أن موعد إتاحة اللقاح للفئات …

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