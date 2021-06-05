الهند تسجل أقل حصيلة يومية من إصابات كورونا منذ 7 أبريل 2021

2021/06/05 | 10:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: سجلت دولة الهند 120 ألفا و529 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ وذلك في أقل حصيلة إصابات يومية منذ 7 أبريل الماضي.وأوضحت وزارة الصحة الهندية - بحسب صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية، اليوم السبت، ارتفاع إجمالي …

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