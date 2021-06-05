الصين تنتقد قنصليتي الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي في هونغ كونغ لإضاءة الشموع في ذكرى تيان انمين

2021/06/05 | 10:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت الصين السبت قنصليتي الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في هونغ كونغ بسبب إضاءة شموع في ذكرى أحداث تيان أنمين في الرابع من حزيران/يونيو، معتبرة ذلك “عرضا سياسيا أحمق” يهدف إلى زعزعة استقرار المدينة.وشوهدت شموع مضاءة على نوافذ مبنى القنصلية … Readmore

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