ارتفاع أسعار صرف الدولار أمام الدينار في الاسواق العراقية

يس عراق: بغداد
ارتفعت أسعار صرف الدولار، يوم السبت، في البورصة الرئيسية في بغداد، مع اغلاق البورصة في اقليم كوردستان .
وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 149450 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.
فيما سجلت بورصة الكفاح المركزية خلال افتتاحها صباح الخميس الماضي 149150 دينارا عراقيا.
وارتفعت اسعار البيع والشراء في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد حيث بلغ سعر البيع 150000 دينار عراقي، بينما بلغت اسعار الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار امريكي.
أما في اربيل عاصمة اقليم كوردستان فلم يكون هناك تداولا للدولار لوجود عطلة رسمية فيها.
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