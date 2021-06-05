فيسبوك يعلق حساب ترامب لعامين والرئيس السابق يندد ب”إهانة” لناخبيه

2021/06/05 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم غلين شابمان أعلن موقع فيسبوك الجمعة تعليق حساب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب لعامين، لافتا إلى أنه تلقى العقوبة القصوى لانتهاكه قواعد المنصة على خلفية الهجوم الدامي الذي شنه داعمون له على مبنى الكابيتول.سيكون التعليق لمدة عامين ساريا … Readmore

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