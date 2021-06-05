خطيبة أسانج تدعو إلى الإفراج عنه وإيجاد ملاذ آمن له

2021/06/05 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمّت خطيبة جوليان أسانج صوتها إلى أصوات رئيسة بلدية جنيف والمقرّر الخاص للأمم المتحدة المعنيّ بالتعذيب وذلك في مسعى للإفراج عن مؤسس ويكيليكس الموجود بسجن بريطاني وإيجاد ملاذٍ له في بلد آخر.وكان القضاء البريطاني رفض في وقت سابق طلب … Readmore

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